Очередной баннер с ошибкой к Дню Победы был замечен в Петербурге

Победу на плакате сравнили с соревнованиями или забегом. К такому выводу пришла обеспокоенная петербурженка.

Слово «победа» на баннере было написано с маленькой буквы. А это, уверяет петербурженка, не только ошибка, но и пренебрежение к великой дате.

Фотографию с баннером женщина попросила разместить в социальной сети «ВКонтакте». Такое пренебрежение может заставить думать, что речь идёт не о победе в войне, а о победе в соревнованиях.

«Это очень значимый праздник для нашей страны, народов России и мира. Как допустили такую ошибку на плакате, который видят все въезжающие в город-герой?», пишет женщина.

Стоит отметить, что в баннерах, посвященных Дню Победы часто допускают ошибки. Их делают в датах и фамилиях.

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