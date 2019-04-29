Очередной баннер с ошибкой к Дню Победы был замечен в Петербурге

В баннерах, посвященных Дню Победы часто допускают ошибки. Фото: vk.com
В баннерах, посвященных Дню Победы часто допускают ошибки. Фото: vk.com

Победу на плакате сравнили с соревнованиями или забегом. К такому выводу пришла обеспокоенная петербурженка.

Слово «победа» на баннере было написано с маленькой буквы. А это, уверяет петербурженка, не только ошибка, но и пренебрежение к великой дате.

Фотографию с баннером женщина попросила разместить в социальной сети «ВКонтакте». Такое пренебрежение может заставить думать, что речь идёт не о победе в войне, а о победе в соревнованиях.

«Это очень значимый праздник для нашей страны, народов России и мира. Как допустили такую ошибку на плакате, который видят все въезжающие в город-герой?», пишет женщина.

Стоит отметить, что в баннерах, посвященных Дню Победы часто допускают ошибки. Их делают в датах и фамилиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Фанаты “Зенита” принесли на матч с “Крыльями Советов” пасхальную растяжку.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
баннеры день победы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как подготовить ребенка к лагерю: советы психолога
Очередной баннер с ошибкой к Дню Победы был замечен в Петербурге
В первомайском шествии в Петербурге примут участие почти 60 тыс человек
Петербуржец расплатился по долгам, чтобы уехать в Китай
За бегущими в Финляндию россиянами следят разведслужбы
Петербуржцы смогут посмотреть на автобус футболистов «Реал Мадрид» и, ...
На региональных трассах Ленобласти стартовал сезон уборок
Петербуржцы могут потребовать тепло у управляющих компаний