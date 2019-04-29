Петербуржцы смогут посмотреть 29 парадов в разных городах России в День Победы

Прилагается на сайте и схема прохождения парадных расчетов на главной площади России. Фото: http://parad2019.mil.ru/

Прилагается на сайте и схема прохождения парадных расчетов на главной площади России. Фото: http://parad2019.mil.ru/

На сайте Министерства обороны России появился специальный раздел, посвященный проведению парадов ко Дню Победы в 2019 году в городах России.

Мультимедийный проект, посвященный парадам в различных городах России, показывает сведения о количестве боевой техники, количестве военнослужащих, а также информация про особенности каждого парада.

Также каждый желающий сможет получить информацию о последовательности прохождения пеших и механизированных колонн на главной площади страны. Помимо этого, все желающие могут узнать о порядке пролета авиации, о составе и количестве личного состава и военной техники на военных парадах.

Прилагается на сайте и схема прохождения парадных расчетов на главной площади России. Место и время салютов, которые пройдут по всей стране, также можно узнать на сайте Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Вечные огни Петербурга проверят на работоспособность.