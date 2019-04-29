Смольный назвал самые чистые районы Петербурга

Также власти перечислили районы, в которых еще есть над чем поработать.

Промежуточные итоги подходящего к концу месячника огласили сегодня, 29 апреля, во время совещания городского правительства. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Бегов рассказал, что ему в социальной сети «Вконтакте» довольно часто жаловались на некачественную уборку дворов, так что нельзя сказать, мол, весь город отмыли после зимы.

Выяснилось, что до сих пор недовольны итогами уборки сразу пяти районов. Жалобы поступают от жителей Калининского, Выборгского, Центрального, Невского и Петроградского районов. Глава Санкт-Петербурга потребовал, чтобы администрации обратили внимание на претензии петербуржцев и исправили ситуацию.

Но не везде все плохо. Всем довольны остались люди, проживающие в Кронштадте, Петродворцовом и Курортном районах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург приобретет 470 внесезонных уборочных машин.