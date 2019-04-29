Петербург приобретет 470 внесезонных уборочных машин

На эти цели власти собираются взять кредит на три миллиарда рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. В Санкт-Петербурге подходит к концу месячник, в ходе которого специалисты должны были отмыть улицы после зимы. Отчеты говорят о том, что большинство территорий очищено, но врио губернатора Северной столицы Александр Беглов рассказал о многочисленных жалобах от горожан. Это значит, что впереди еще много работы.

Глава города распорядился, чтобы закупили дополнительные уборочные машины, которые позволят убираться быстрее и качественнее.

Напоминаем, что по данным на 25 апреля в городе отмыли 13, 6 тысяч дворов, высадили почти тысячу деревьев и 3,6 тысяч кустарников, а также привели в порядок почти пять тысяч фасадов. Специалисты трудятся не только днем, но и ночью, чтобы успеть к майским праздникам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершается месячник по благоустройству.