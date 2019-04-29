Жители Мурино раскритиковали салют в честь городского статуса

Салют оценили далеко не все. Фото: Pixabay

Салют оценили далеко не все. Фото: Pixabay

Многие хотели на него посмотреть, но не увидели ничего.

Муринцы прокомментировали праздничный салют сегодня, 29 апреля. Он прогремел над городом в 10 часов вечера – его запускали с трех разных точек. Некоторые горожане остались довольны увиденным зрелище, а другие нашли за что поругать салют. Так, кто-то пишет, что средства, выделенные на шоу, можно было бы потратить намного целесообразней. Они предложили починить дороги, открыть новые детские сады и много чего еще.

Другие же уверяют, что салют был виден далеко не всем.

«Посмотрели только жильцы домов, во дворах которых стреляли»,

— пожаловалась местная жительница. Она уверяет, что салют не поднимался выше домов.

Напоминаем, что в этот понедельник Мурино получил статус города. В честь этого населенный пункт посетили гости из Германии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что объявлено время и места салюта на День Победы в Петербурге.