Смольный утвердил новую развязку ЗСД со Шкиперским протоком

Правительство Санкт-Петербурга утвердило постановление о планировке новой развязки ЗСД рядом с Шкиперским протоком. Протяженность дорожного полотна составит почти 4,5 километра.

Документы проекта подписаны правительством города 25 апреля и опубликованы на официальном сайте 29 апреля. Предполагается, что суточная интенсивность движения на данном участке составит от 550 до 555 550 единиц в сутки.

Данная автомагистраль станет объектом регионального значения. Сообщается, что примерная протяженность автодороги достигнет 4,36 километров.

Постановление от 25.04.19 о планировке линейного объекта регионального значения «Транспортная развязка автомобильной дороги ЗСД в района Шкиперского протока с проектом межевания территории для ее размещения» подписано лично временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга — Александром Бегловым.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о ремонте в Музее блокады Ленинграда.