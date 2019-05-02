В петербургском СИЗО осужденные читали Шекспира

В библиотеке СИЗО-2 прошла читательская конференция, которая была посвящена театральному искусству и творчеству Уильяма Шекспира.

В мероприятии приняли участие 25 осужденных. Конференцию проводила библиотекарь группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными Галина Рудь. Она подготовила для осужденных интересную программу с использованием стихотворений известных поэтов.

Также она рассказала участникам о творчестве Шекспира и о его легендарных произведениях «Гамлет» и «Король Лир».

Осужденные узнали об истории театрального искусства, о характерных чертах театра для разных времен, об особенностях театральной сцены в древности, сообщили Gazeta.SPb в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Данное и подобные мероприятия помогают осужденным развивать свои творческие качества и навыки социализации, расширять кругозор и интересоваться искусством.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов наградил победителей XXIX зимней универсиады