В петербургском СИЗО осужденные читали Шекспира

Уильям Шекспир. Фото: Pixabay
Уильям Шекспир. Фото: Pixabay

В библиотеке СИЗО-2 прошла читательская конференция, которая была посвящена театральному искусству и творчеству Уильяма Шекспира.

В мероприятии приняли участие 25 осужденных. Конференцию проводила библиотекарь группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными Галина Рудь. Она подготовила для осужденных интересную программу с использованием стихотворений известных поэтов.

Также она рассказала участникам о творчестве Шекспира и о его легендарных произведениях «Гамлет» и «Король Лир».

Осужденные узнали об истории театрального искусства, о характерных чертах театра для разных времен, об особенностях театральной сцены в древности, сообщили Gazeta.SPb в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Данное и подобные мероприятия помогают осужденным развивать свои творческие качества и навыки социализации, расширять кругозор и интересоваться искусством.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов наградил победителей XXIX зимней универсиады

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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