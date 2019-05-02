Беглов наградил победителей XXIX зимней универсиады

Александр Беглов похвалил спортсменов. Фото: gov.spb.ru
Александр Беглов похвалил спортсменов. Фото: gov.spb.ru

Вчера, 1 мая, в Смольном прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Универсиада проходила в Красноярске, но временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с участниками в Северной столице. Он наградил призеров, победителей и тренеров.

Беглов поздравил присутствующих с Праздником весны и труда, поблагодарил за хороший результат. Он отметил, что спортсмены защищали честь Петербурга. На универсиаде их было сорок один человек. Глава города похвалил достижения ребят: 5 золотых медалей, 6 серебряных и 4 бронзовых.

Тренер сборной команды по фигурному катанию Олег Васильев подарил Беглов в качестве сувенира фотографии всех победителей универсиады 2019 года. Он надеется, что глава города поставит эти фотографии на стол и они будут помогать ему как оберег.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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