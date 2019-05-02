В первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек

В шествии участвовали все желающие. Фото: gov.spb.ru
В шествии участвовали все желающие. Фото: gov.spb.ru

В праздничной демонстрации принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербрга Александр Беглов.

Лозунгом демонстрации стало: «За справедливую экономику в интересах человека труда». С такими словами праздник и встречали трудящиеся различных профессий.

Мероприятие началось с самого утра 1 мая. Люди собирались на Площади Восстания и выстраивались в колонны. В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что в шествии участвовали более 100 тысяч горожан.

Двигаясь по маршруту демонстрации, люди несли воздушные шарики, флаги и ленты. Предметы были украшены символикой их профсоюзов.

После шествия на Дворцовой площади прошел праздничный концерт. На нем со сцены всех жителей города поздравил Александр Беглов с праздником весны и труда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов демонстрация шествие
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