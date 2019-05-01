Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

Александр Шишлов заявил, что несколько человек пострадали от стычек с полицией.

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов рассказал о задержаниях на первомайской демонстрации 1 мая. По словам уполномоченного по правам человека, согласованное шествие сорвали.

Омбудсмен сообщил, что у активистов забирали плакаты и флаги, объясняя, что им не место на демонстрации. Кто не отдавал, того на Невский проспект не пускали.

Шишлов передает, что несколько человек получили травмы. Нарушений со стороны демонстрантов омбудсмен не заметил. По его словам, шествие фактически разогнали — и это означает, что права жителей Санкт-Петербурга серьезно ущемили. Шишлов заявил, что произошедшее заставляет усомниться о готовности власти к диалогу с населением Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек — при этом глава парламента Макаров уверен, что полиция действовала в рамках закона.