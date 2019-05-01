Макаров считает, что полиция Петербурга действовала законно

Глава парламента заявил, что оппозиция пытается устроить провокацию.

Вячеслав Макаров заявил, что полиция законно разгоняла демонстрантов 1 мая, сообщили ТАСС в ЗакСобрании Петербурга. По мнению председателя парламента, оппозиция устроила провокации на общегородском празднике.

По словам Макарова, у оппозиции нет ничего, что она могла бы предложить народу, поэтому она решила спровоцировать реакцию властей на празднике Петербурга. Политик уверен, что петербуржцы увидели, что полиция “защищает их интересы”, передают в Заксобрании Петербурга.

В Петербурге на первомайской демонстрации задержали порядка 50 человек, передали ТАСС в МВД — активистов привлекут к административной ответственности за нарушение порядка. Активисты “Красивого Петербурга”, как они сами сообщили Gazeta.SPb, сумели дойти только до пересечения Невского с улицей Марата. В числе задержанных оказался и Максим Резник — в СМИ Петербурга сообщили, что он мог находиться под воздействием веществ. Подробнее об этом — в материале Gazeta.SPb.