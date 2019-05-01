Депутаты посылают Резника сдать анализы на наркотики

Сегодня, 1 мая, в ходе шествия по Невскому проспекту был задержан и затем отпущен депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Петербургские СМИ распространили информацию, что Максим Резник находился во время первомайского шествия обкуренный и под воздействием наркотиков.

Причиной задержания стало неадекватное поведение во время шествия. Резник выкрикивал лозунги и своими действиями он превращал первомайское шествие в митинг.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже успел заявить, что Резник обязан сдать анализы на присутствие в крови алкоголя или наркотических средств. По его словам, если Резник этого не сделает, то это будет равносильно отказу водителя от освидетельствования. Другими словами — признание вины.

Также Милонов заметил, что если анализы окажутся положительными, то как порядочный человек, Резник обязан будет сдать депутатский мандат добровольно. Милонов считает, что если ты выпиваешь, то должен понимать, что не можешь быть депутатом.

В социальных сетях и чатах мессенджеров горожане спорят, был ли депутат в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и что употреблял.

Коллега задержанного, депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин так же выступил за лишение Максима Резника депутатского мандата. Он считает, что горожанам необходимо показать какой это человек, чтобы избежать мнения, что лишение мандата произошло по каким-либо политическим соображениям.