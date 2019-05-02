В Петербурге тюленей Марта и Гаккову готовятся отпустить на волю

Из центра реабилитации ластоногих скоро выпустят тюленят по кличке Март и Гаккова. В учреждение они попали после того, как их прибило к берегу на льдине. Малыши потеряли маму.

Фонд друзей балтийской нерпы недавно поместили двух молодых тюленей в специальные адаптационные вольеры на открытом воздухе. Недавно их даже навестил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. С другими гостями мероприятия он подарил фонду новые полотенца для ухода за детенышами тюленя, а также «окрестил» их именами.

«Самку тюленя назвали Гаккова в честь поселка Гакково, где её и нашли, а самец получил весеннее имя Март – не только в связи с месяцем года, но и как дань уважения Марту Юсси, известному эстонскому биологу. Этот сезон стал по-своему уникальным для специалистов Фонда друзей балтийской нерпы – в Центр поступили все виды ластоногих, которые обитают в Северо-Западном регионе», — прокомментировали в городском правительстве

Поначалу тюленята на в вольерах на свежем воздухе было непривычно, однако они довольно быстро адаптировались.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге помогут балтийским нерпам в рамках экологического месячника.