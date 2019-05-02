В Петербурге эко-активисты обнаружили кладбище животных

В Купчино на берегу Волковского канала исследователи наткнулись на кладбище домашних животных. Об этом они сообщили в соцсетях.

Месячник, посвященный благоустройству и экологии, прошел напрасно, так считают активисты, нашедшие большое количество разнообразных мусорных отходов и кладбище питомцев на Пловдивской улице.

Местные жители в группе «Новости Купчино» ВКонтакте утверждают, что этому захоронению уже много лет.

«Раньше напротив Джанелидзе было, теперь там заправка. Там даже памятники гранитные были с портретами любимцев», — сообщает петербуржец в соцсети.

Противники импровизированного захоронения домашних питомцев говорят об антисанитарии и опасностях, к которым она может принести, ведь нередко звери умирают от болезней. На что сторонники кладбища заявляют: «От шашлычников антисанитария больше!»

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге тюленей Марта и Гаккову готовятся отпустить на волю.