В Петербурге эко-активисты обнаружили кладбище животных

В Купчино на берегу Волковского канала исследователи наткнулись на кладбище домашних животных. Об этом они сообщили в соцсетях.
Месячник, посвященный благоустройству и экологии, прошел напрасно, так считают активисты, нашедшие большое количество разнообразных мусорных отходов и кладбище питомцев на Пловдивской улице.
Местные жители в группе «Новости Купчино» ВКонтакте утверждают, что этому захоронению уже много лет.
«Раньше напротив Джанелидзе было, теперь там заправка. Там даже памятники гранитные были с портретами любимцев», — сообщает петербуржец в соцсети.
Противники импровизированного захоронения домашних питомцев говорят об антисанитарии и опасностях, к которым она может принести, ведь нередко звери умирают от болезней. На что сторонники кладбища заявляют: «От шашлычников антисанитария больше!»
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге тюленей Марта и Гаккову готовятся отпустить на волю.