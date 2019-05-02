В Петербурге проводят квест «100 культурных закладок в 100 культурных местах»

На мероприятии выступят 50 блогеров. Фото: pixabay
На мероприятии выступят 50 блогеров. Фото: pixabay

В рамках фестиваля «Путешествие», который состоятся 11-12 мая в «Севкабель Порту», местные жители и туристы смогут принять участие в квесте «100 культурных закладок в 100 культурных местах».

О квесте сообщили организаторы в группе «Фестиваль Путешествие».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать организаторам в личные сообщения сообщества «ВКонтакте» с пометкой «хочу найти культурную закладку». Участники адрес, куда нужно прийти, чтобы стать обладателями бесплатных билетов на фестивали к партнерам акции, а именно различным креативным пространствам, барам, кофейням и магазинам.

Те, кто доберутся до места первыми получат бесплатные билеты. Всего организаторами будет роздано 100 фри-билетов на мероприятие.

В этом году участников фестиваля ждёт большая зона для профессионалов отрасли с полезными лайфхаками, партнёрскими зонами, нетворкингом и дискуссионными площадками.

На фестивале выступят 14 музыкальных групп, 50 блогеров и лекторов, а также покажут фильмы о путешествиях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СПбГУ сделал экскурсии в музей Менделеева виртуальными.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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