СПбГУ сделал экскурсии в музей Менделеева виртуальными

В музее для онлайн просмотра уже доступны пять комнат. Фото: spbu.ru / СПБГУ

В музее для онлайн просмотра уже доступны пять комнат. Фото: spbu.ru / СПБГУ

Запуск онлайн-тура посвящен 150-летию создания Периодической таблицы. Сейчас в музее-квартире Дмитрия Менделеева можно виртуально изучить пять помещений.

На сайте вуза можно посмотреть тур музея-архива. Размещение его неслучайно: раньше там жил и работал Менделеев, будучи профессором Университета. Именно здесь он открыл Периодический закон.

Виртуально можно ознакомиться с гостиной ученого, столовой, спальней, кабинетом и залом с метеорологическими приборами, коридором и прихожей.

Экспозиция данного музея повествует повседневном быте ученого и его открытия в сфере науки. Посетители доступны множество изобретений Менделеева, предметы интерьера и личные вещи, сохранившиеся с давних времен и теоретические материалы об открытии Периодической системы химических элементов. Почти все предметы справочно описаны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Закрытые» исторические памятники теперь доступны гостям Петербурга.