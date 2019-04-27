СПбГУ сделал экскурсии в музей Менделеева виртуальными

В музее для онлайн просмотра уже доступны пять комнат. Фото: spbu.ru / СПБГУ
В музее для онлайн просмотра уже доступны пять комнат. Фото: spbu.ru / СПБГУ

Запуск онлайн-тура посвящен 150-летию создания Периодической таблицы. Сейчас в музее-квартире Дмитрия Менделеева можно виртуально изучить пять помещений.

На сайте вуза можно посмотреть тур музея-архива. Размещение его неслучайно: раньше там жил и работал Менделеев, будучи профессором Университета. Именно здесь он открыл Периодический закон.

Виртуально можно ознакомиться с гостиной ученого, столовой, спальней, кабинетом и залом с метеорологическими приборами, коридором и прихожей.

Экспозиция данного музея повествует повседневном быте ученого и его открытия в сфере науки. Посетители доступны множество изобретений Менделеева, предметы интерьера и личные вещи, сохранившиеся с давних времен и теоретические материалы об открытии Периодической системы химических элементов. Почти все предметы справочно описаны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Закрытые» исторические памятники теперь доступны гостям Петербурга.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
виртуальный тур музей менделеева питер спб экскурсии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На ЗСД столкнулись легковая машина и уборочная техника
Торопились на рыбалку и сбили насмерть лосиху в Ленобласти
СПбГУ сделал экскурсии в музей Менделеева виртуальными
На Ленинском Нексия влетела в ограждение и сделала сальто
Пасха пришла: петербуржцы накрывают на стол и собираются на крестный ход
Юные патриоты высадят в парке Памяти именные деревья
В Архангельске активистку наказали за нарушение нового закона о фейковых новостях
Вакцина против рака успешно протестирована на людях