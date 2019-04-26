«Закрытые» исторические памятники теперь доступны гостям Петербурга

Туристы со всей России теперь могут посещать «закрытые» объекты культурного наследия Санкт-Петербурга.

Экскурсии будут проходить на Васильевском острове (например, в особняке Брусницыных). В рамках программы туристы смогут посетить дом Хренова на Таврической улице и множество других аналогичных «закрытых» мест.

Создатели проекта «Открытый город» и сотрудники «Городского туристско-информационного бюро» должны обеспечить возможность гостям бывать на «закрытых» объектах культурного наследия. С таким поручением выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков.

Известно, что благодаря инициативам проекта «Открытый город» можно бесплатно посетить 150 памятников архитектуры пешком, на автобусе и даже на велосипедах и самокатах.

Подробнее узнать о маршрутах, по которым можно будет прогуляться, можно будет ознакомиться на сайте Visit Petersburg и «Открытый город».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что началась реставрация первого этажа дворца Юсуповых.