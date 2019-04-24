Началась реставрация первого этажа дворца Юсуповых

В течение 2019 года реставрационные работы будут проходить на первом этаже дворца Юсуповых на Половине молодых и в Буфетной Домашнего театра.

Дворец Юсуповых находится в доме 94 по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В этом году реставрация интерьеров продолжится в соответсвии с программой Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

На проведение работ власти Санкт-Петербурга выделили из городского бюджета почти 121 миллион рублей.

Реставрация дворца Юсуповых проводится уже с 2012 года за счет бюджета региона и средств пользователя, которым является «Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения». Работы выполняются в соответсвии с планом КГИОП.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Московском вокзале Санкт-Петербурга стартовала выставка вооружения и техники.