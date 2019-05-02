«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами

Популярные у защитников экологии биоразлагаемые пакеты проверили на прочность ученые Плимутского университета. Оказалось, что эко-пакеты вовсе не так экологичны, как об этом утверждают производители.

Подобные пакеты наносят вред почве и воде в течение минимум трех лет, выяснили ученые, их работа опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Биоразлагаемые пакеты производятся со специальными добавками, ускоряющими их распад на фрагменты. Они позиционируются, как более безопасные для экологии.

Ученые проверили несколько видов биоразлагаемых пакетов в разных средах. Оказалось, что даже спустя три года в почве и морской воде пакеты были в настолько хорошем состоянии, что с ними можно было отправиться за продуктами.

Чуть лучше себя показали так называемые компостируемые пакеты В воде они разложились за три месяца, однако еще предстоит узнать, как продукты распада влияют на окружающую среду.

Исследователи отмечают, что ценность биоразлагаемых пакетов для экологической безопасности явно преувеличена.

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