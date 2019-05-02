«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами

Эко-пакеты все равно лучше пластиковых. Фото: pixabay
Эко-пакеты все равно лучше пластиковых. Фото: pixabay

Популярные у защитников экологии биоразлагаемые пакеты проверили на прочность ученые Плимутского университета. Оказалось, что эко-пакеты вовсе не так экологичны, как об этом утверждают производители.

Подобные пакеты наносят вред почве и воде в течение минимум трех лет, выяснили ученые, их работа опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Биоразлагаемые пакеты производятся со специальными добавками, ускоряющими их распад на фрагменты. Они позиционируются, как более безопасные для экологии.

Ученые проверили несколько видов биоразлагаемых пакетов в разных средах. Оказалось, что даже спустя три года в почве и морской воде пакеты были в настолько хорошем состоянии, что с ними можно было отправиться за продуктами.

Чуть лучше себя показали так называемые компостируемые пакеты В воде они разложились за три месяца, однако еще предстоит узнать, как продукты распада влияют на окружающую среду.

Исследователи отмечают, что ценность биоразлагаемых пакетов для экологической безопасности явно преувеличена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что перед приездом Беглова мусор в Купчино убрали в блокадный ДОТ.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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