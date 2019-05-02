Перед приездом Беглова мусор в Купчино убрали в блокадный ДОТ

Видимо, мусор спрятали, но выкинуть забыли. Фото:
Видимо, мусор спрятали, но выкинуть забыли. Фото: "Новости Купчино" / ВКонтакте

Перед визитом врио губернатора Петербурга Александра Беглова в Купчино припрятали мусор в амбразуре памятника времен блокады.

В артиллерийском ДОТе оборонительного рубежа «Ижора», памятнике блокады Ленинграда активисты нашли кучу мешков с мусорными отходами.

В блокадном памятнике, по предположению активистов, обнаруженный 2 мая мусор оказался во время спешной подготовки к приезду Александра Беглова, состоявшегося 27 апреля на железнодорожной станции «Проспект Славы».

Вынести мусорные пакеты из амбразуры, видимо, запамятовали. Сейчас петербуржцы намерены доложить главе города Александру Беглову о произошедшем. Участники сообщества ВКонтакте осуждают осквернение памятника блокады.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Сосново 29 апреля почти сутки тушили мусорный полигон.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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