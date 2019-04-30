Под Сосново почти сутки тушили мусорный полигон

Огонь не могли потушить сутки. Фото: pixabay.com
Огонь не могли потушить сутки. Фото: pixabay.com

Огнем была охвачена территория в 400 квадратных метров.

Пожар вспыхнул еще 29 апреля в четыре часа дня. На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили, что горит старый мусорный полигон. Там произошло глубинное горение отходов. На то, чтобы локализовать возгорание, понадобились почти сутки – хорошие новости появились только в три часа дня сегодня, 30 апреля, говорится в сообщении администрации Приозерского района Ленинградской области. Весь день поливали полигон, до конца ликвидировав возгорание.

К слову, заброшенный полигон под Сосново горит довольно часто – практически каждое лето. В комитете госэконадзора рассказали, что проект рекультивации пока что не был рассмотрен судом, передает 47news.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец спас женщину из огня на проспекте Энергетиков. Вместе с ней в квартире находился взрослый сын, который в результате инцидента не пострадал.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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