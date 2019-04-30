Петербуржец спас женщину из огня на Энергетиков

В огне чуть не погибли два человека. Фото: https://vk.com/spb_today

В огне чуть не погибли два человека. Фото: https://vk.com/spb_today

Она сейчас находится в реанимации.

Инцидент случился сегодня, 30 апреля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией и снимками с места происшествия. Автор одного из постов в социальной сети «Вконтакте» пишет, что квартира на четвертом этаже горела в доме 28/2 на проспекте Энергетиков. Все спецслужбы, уверяет он, прибыли оперативно. Из пожара спаслись двое – петербурженка и ее взрослый сын. Уточняется, что женщине помог выбраться из квартиры сосед. Если мужчина не пострадал, то его матери повезло меньше – сейчас она находится под присмотром врачей. Вероятно, ее жизни ничего не угрожает.

В комментариях люди утверждают, что сын пострадавшей любит выпить.

«Действительно алкоголик и в момент пожара он находился в квартире, бабуля лежачая, вытащил мой сосед»,

— сообщает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожар под Пятигорском достиг площади в 2,4 тысячи м2.