Ветер культуре не помеха: Петербуржцы в “зимний май” выстроились в километровые очереди в музеи

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться. Фото: https://vk.com/blog_fiesta
Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться. Фото: https://vk.com/blog_fiesta

Время в очереди петербуржцы и гости города проводят активно — снимают репортажи, развлекают себя разговорами.

Километровые очереди 3 мая были замечены у входа в самые главные петербуржские музеи. Так, очереди создавались возле касс Кунсткамеры, Эрмитажа, Артиллерийского и Зоологического музеев. Об этом пишет “Интересный Петербург” и прилагает видеорепортажи из очереди.

“Кажется, весь Петербург решил провести выходные в музеях. Без преувеличения, в кассы выстроилась многокилометровые очереди”, — пишут пользователи соцсети “ВКонтакте”.

Некоторых все-таки плохие погодные условия и километровые очереди испугали, и дойдя до двери, они решили провести время по-другому.

Впрочем, истинные петербуржцы уже не раз были замечены в очередях в музеи. Так, раз в месяц такую очередь можно наблюдать в Эрмитаж. В день, когда музей можно посетить бесплатно, некоторые готовы стоять и по 6 часов, а может и больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МЧС предупреждает об усилении ветра 4 мая.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кунсткамера майские праздники музеи санкт-петербург эрмитаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин и Трамп обсудили продление текущего ядерного соглашения по телефону
В Петербурге нашли три боеприпаса времен ВОВ
Петербурженка подняла цену на визитку Путина
Погода не помешала Козловскому отметить день рождения в Петербурге
Подростка, подорвавшегося на мине на военном полигоне, решили лечить в Петербурге
Взрослый мужчина решил угнать детский самокат и попал на камеру видеонаблюдения
Ветер культуре не помеха: Петербуржцы в “зимний май” выстроились в ...
МЧС предупреждает об усилении ветра 4 мая