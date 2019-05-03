Ветер культуре не помеха: Петербуржцы в “зимний май” выстроились в километровые очереди в музеи

Время в очереди петербуржцы и гости города проводят активно — снимают репортажи, развлекают себя разговорами.

Километровые очереди 3 мая были замечены у входа в самые главные петербуржские музеи. Так, очереди создавались возле касс Кунсткамеры, Эрмитажа, Артиллерийского и Зоологического музеев. Об этом пишет “Интересный Петербург” и прилагает видеорепортажи из очереди.

“Кажется, весь Петербург решил провести выходные в музеях. Без преувеличения, в кассы выстроилась многокилометровые очереди”, — пишут пользователи соцсети “ВКонтакте”.

Некоторых все-таки плохие погодные условия и километровые очереди испугали, и дойдя до двери, они решили провести время по-другому.

Впрочем, истинные петербуржцы уже не раз были замечены в очередях в музеи. Так, раз в месяц такую очередь можно наблюдать в Эрмитаж. В день, когда музей можно посетить бесплатно, некоторые готовы стоять и по 6 часов, а может и больше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МЧС предупреждает об усилении ветра 4 мая.