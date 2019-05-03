МЧС предупреждает об усилении ветра 4 мая

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться. Фото: https://pixabay.com

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться. Фото: https://pixabay.com

Спасатели сообщают, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В субботу, 4 мая, по информации ГУ МЧС по Петербургу в городе ожидается западный, юго-западный ветер. Местами порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями, спасатели просят петербуржцев быть внимательными и острожными.

Как сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями. Местами также пройдет небольшой дождь, в ночное время возможен мокрый снег.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы делятся фотографиями майского снега.