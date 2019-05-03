Зимние. Жаркие. Твои майские: петербуржцы делятся фотографиями майского снега

Погода на майские, особенно 3 мая, удивила многих. Петербуржцы начали сравнивать, у кого в районе снега больше и делиться фотографиями в соцсетях.

Засыпали в одном Петербурге, а проснулись уже совершенно в другом городе. Зима вернулась неожиданно и резко. Сегодня, 3 мая, с самого утра петербуржцы наблюдают неприятное погодное явления. Неприятность в том, что за окном май, да к тому же еще и майские праздник. Погода по-своему решила отметить длинные выходные и всеми силами предлагает жителям Северной столицы все же не выходить из комнаты и не совершать ошибку.

Поэтому единственное, что осталось по такой погода, это мериться количеством снега. Петербуржцы, безусловно, пока занимают в этой гонке последние позиции, настоящий погодный эксперимент испытали на себе жители Ленинградской области. Синоптики же сообщают неутешительные новости, такая погода накроет Петербурга и 4 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за ветра в Петербурге и Ленобласти объявлен желтый уровень опасности.

Видео: Виктория Котко