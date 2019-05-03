Из-за ветра в Петербурге и Ленобласти объявлен желтый уровень опасности

Как сообщает Гидрометцентр России, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается крайне опасное усиление ветра.

В связи с данными погодными условиями на территории города и области объявлен желтый уровень опасности, сообщили Gazeta.SPb в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации».

В связи с риском усиления ветра до 23 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности. Это означает, что погодные условия в данный момент могут причинить вред человеку.

Рекомендуем остаться дома и не выходить без надобности на улицу. Также следует избегать конструкций, которые слабо укреплены, в связи с риском обрушения. Водителям на дорогах стоит быть более бдительными, аккуратными и соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня ПАО «Ленэнерго» привлекли к работе 614 электриков из-за опасного ветра.