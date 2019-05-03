«Ленэнерго» привлекли к работе 614 электриков из-за опасного ветра

ПАО «Ленэнерго» перешло в режим повышенной готовности. Это связанно с опасным усилением ветра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее синоптики и МЧС предупреждали местных жителей о возможном усилении порывов ветра до 15-20 метров в секунду. В прибрежных зонах цифры ещё больше — до 19-24 метров в секунду.

В связи с опасной ситуацией компания «Ленэнерго» поручила контролировать обстановку 171 бригаде специалистов, что составляет 614 человек. У электриков имеется 185 единиц спецтехники, которая будет необходима в случае оперативного реагирования на сообщения об отключении электричества.

Помимо этого, приняты меры в виде дополнительных дежурств сотрудников организации. Специальная техника и аварийные запасы уже прошли проверку на готовность к использованию. Телефон горячей линии и портал «Светлая страна» действуют круглосуточно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МЧС предупреждает о сильном ветре в Санкт-Петербурге.