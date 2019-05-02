МЧС предупреждает о сильном ветре 2 мая в Петербурге

Апрель выдался непривычно теплым, за исключением последних дней. В некоторые дни температура воздуха в Санкт-Петербурге была выше средней почти на 10 градусов.

Однако в Северной столице погода может быть очень нестабильна, поэтому первые дни мая могут расстроить горожан.

Сегодня, второго мая, ожидается дождь утром и в течение дня. Температура воздуха составит 12 — 14 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западных и западный. Временами до сильных порывов. МЧС предупреждает о возможном усилении ветра во второй половине дня, порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Третьего мая ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь. Температура воздуха упадет до 2 — 4 градусов выше нуля. Однако ветер всё так же будет юго-западный с вероятными порывами до сильного. Однако ветер будет даже сильнее и может достигать до 17-22 метров в секунду.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек.