Крыша подземного паркинга повредила BMW в Петербурге

Она оторвалась под натиском ветра.

Инцидент случился в ночь с третьего на четвертое мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное» – они поделились информацией пару минут назад. Петербуржец пишет, что все произошло у жилого комплекса «Я – Романтик» на улице Вадима Шефнера.

Очевидец уверяет, что крыша выглядела хлипко на протяжении нескольких дней, так что было вопросом времени, когда она оторвется. Сильный ветер сделал свое дело – кусок крыши сорвался и угодил прямо в припаркованный автомобиль. Больше всего досталось капоту – на нем остались царапины и вмятины. К счастью, из местных жителей никто не пострадал.

«На моих глазах ветром её унесло сначала в забор, а следом в BMW»,

— пишет он.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветер культуре не помеха: Петербуржцы в “зимний май” выстроились в километровые очереди в музеи.