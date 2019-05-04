Ученые рассказали о том, как чистка зубов влияет на проблемы с сердцем

Эксперты доказали, как полезно чистить зубы. Фото: Pixabay
Эксперты доказали, как полезно чистить зубы. Фото: Pixabay

Эксперты уверены, что кариес – не единственная беда, с которой сталкиваются люди, не уделяющие должного внимания гигиене.

Об этом стало известно благодаря исследованию ученых, которые уверены, что, если ребенок плохо чистит зубы это влияет на его дальнейшую жизнь и здоровье во взрослом возрасте. Чтобы это выяснить, они наблюдали за 755 добровольцами на протяжении почти 30 лет. Те люди, которые не следили за состоянием зубов с самого детства, имели проблемы с сердцем и сосудами, когда вырастали. И, напротив, те, кто хорошо чистил зубы, были более здоровы.

Дело в том, что воспаление десен, которое появляется из-за нечищеных зубов, влияет на закупорку артерий и развитие атеросклероза. Все это, в свою очередь, нарушает циркуляцию крови, что и приводит к проблемам с сердцем и сосудами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, в каком возрасте наступает творческий подъем.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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