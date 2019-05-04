Праздник корюшки в Петербурге возглавил топ-10 майских гастрособытий

Петербург возглавил рейтинг гастрономических фестивалей и праздников России в мае 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

По данным исследования, в первой десятке майских событий для любителей гастротуризма первое место занял традиционный фестиваль «Праздник корюшки», который будет проходить в Петербурге 11 и 12 мая. Госте фудфеста ожидает рыбный рынок, сувенирная ярмарка, конкурсы рыбаков и «Генеральская уха» из 1000-литрового котла.

Также эксперты отметили Российский ресторанный фестиваль в городах России, Фестиваль мидий во Владивостоке и Хабаровске, фестиваль «Фомина яишня» в Новом Осколе Белгородской области и фестиваль «ЯйцеФест» в Павловском Посаде Московской области.

Любителям вкусно и недорого поесть эксперты советуют посетить праздник фестиваль «Верещагин СырFest» в Конаково Тверской области и фестиваль «Кухня Рязанского края» в Рязани.

Не стоит обходить стороной и фестиваль «Хлеба и Молока» в Калининграде, праздник «День калмыцкого чая» в Элисте и фестиваль яйца «Кукарекино» в Сатинке Тамбовской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в этом году ленинградцы выловили четверть разрешенного объекта корюшки.