SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon

Фото: Terry Renna / AP
Фото: Terry Renna / AP

Запуск дважды был отложен из-за возникших на МКС и плавучей платформе неполадок.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде сегодня, 4 мая, в 09.49 по московскому времени.

Целью миссии является доставка на Международную космическую станцию необходимых грузов общим весом 2,7 тонн.

Прибытие корабля на станцию ожидается 6 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Илон Маск подключает людей к компьютеру и создает супер-расу.

Миллиардер разрабатывает технологию под названием Neuralink. Он считает, что люди должны стать едины с компьютерами. Это позволит человечеству выжить, избежать порабощения искусственным интеллектом (ИИ) и установить над ним контроль.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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