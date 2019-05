SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon

Запуск дважды был отложен из-за возникших на МКС и плавучей платформе неполадок.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде сегодня, 4 мая, в 09.49 по московскому времени.

Целью миссии является доставка на Международную космическую станцию необходимых грузов общим весом 2,7 тонн.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h

— SpaceX (@SpaceX) 4 мая 2019 г.