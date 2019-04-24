Илон Маск подключает людей к компьютеру и создает супер-расу

Компьютерные чипы будут достаточно маленькими, чтобы их можно было имплантировать в человеческий мозг. Фото:pixabay

Компьютерные чипы будут достаточно маленькими, чтобы их можно было имплантировать в человеческий мозг. Фото:pixabay

Технология компьютерных чипов, которая превратит людей в гениальную супер-расу, появится уже в ближайшее время.

Об этом в своем Твиттере сообщил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Ранее предполагалось, что слияние человека с компьютером может произойти через восемь — десять лет. Но, судя по заявлению Маска, это может случиться и раньше.

Миллиардер разрабатывает технологию под названием Neuralink. Он считает, что люди должны стать едины с компьютерами. Это позволит человечеству выжить, избежать порабощения искусственным интеллектом (ИИ) и установить над ним контроль.

Илон Маск неоднократно публично заявлял, что ИИ — это «злой диктатор» и угроза существованию цивилизации.

План Маска по спасению человеческой расы предполагает создание «электрода с нейтронным интерфейсом на микроуровне». По сути, это означает, что компьютерный чип размером с микрон придется имплантировать хирургическим путем в человеческий мозг.

Инженеры и ученые под руководством Илона Маска уже работают над технологией, позволяющей связать мозг человека с компьютером напрямую и улучшить нейронную связь между корой и компьютерными устройствами. Для этого необходимо многократно увеличить скорость обмена информацией между мозгом и машиной, которая сейчас ограничена скоростью речи или набора на клавиатуре. Решить эту задачу должны имплантаты.

По данными издания Gizmodo, мозговые имплантаты, возможно, уже испытаны на животных.

Компания Neuralink была основана миллиардером в июле 2016 года, но о её деятельности и новой технологии информации очень мало. Известно, что Neuralink сначала сосредоточится на медицинских аспектах, таких как устранение последствий заболеваний мозга, в частности, эпилепсии и инсульта. После этого чипы будут обновлены для развития «симбиотических отношений» между ИИ и человечеством.

На своем веб-сайте компания гордится тем, что разрабатывает «сверхширокополосные интерфейсы мозг-машина для соединения людей и компьютеров».

В июне 2017 года Маск сообщил, что Neuralink является приоритетом после его обязательств перед и ракетной (SpaceX), и автомобильной (Tesla) компаниями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые восстановили облик собаки каменного века.