Ученые восстановили облик собаки каменного века

Облик неолитической собаки, жившей 4500 лет назад, был восстановлен по черепу, найденному на Оркнейских островах (Северная Шотландия).

Черты животного были воссозданы судмедэкспертом с помощью 3D-печати с помощью компьютерной томографии.

Собака жила примерно в то же время, когда создавался Стоунхендж и строилась Великая пирамида Гизы в Египте. Пес был размером с большую Колли и похож на европейского серого волка.

Останки собаки обнаружены в неолитическом захоронении в северной Шотландии, которое датируется 3000 г. до н.э, но радиоуглеродное исследование показало, что собака была похоронена на 500 лет позже. Археологи считают, что позднее подзахоронение говорит о ритуальном обряде. Это позволяет предположить, что собаки имели особое значение для фермеров, которые жили вокруг древнего кургана и использовали его около 4500 лет назад.

По мнению ученых, собаки, несомненно, занимали важное место в неолитическом поселении на Оркнейских островах. Их содержали и обучали в качестве домашних животных и охранников и, возможно, в качестве пастухов овечьих отар.

«Вероятно, собаки были их символом или тотемом, возможно, они думали о себе как о людях-собаках», — отмечают исследователи.

Череп собаки был одним из 24 обнаруженных при раскопках кургана в 1901 году, также в захоронении найдены останки 8 человек. Поздние археологи обнаружили рядом с курганом поселение позднего каменного века. По мнению ученых, именно здесь и жили владельцы собаки.

В позднем неолите Оркнейские острова не были пустынными местами. По мнению археологов, здесь располагалось несколько десятков поселений.

Считается, что одомашнивание собак произошло, по крайней мере, 15 000 лет назад, а наскальные рисунки и археологические свидетельства поздних тысячелетий показывают, что их очень ценили сообщества охотников и фермеров.

Реконструкция была проведена по заказу Национального музея Шотландии и компании Historic Environment Scotland.

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