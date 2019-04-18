Ученые восстановили облик собаки каменного века

Облик неолитической собаки, жившей 4500 лет назад, был восстановлен по черепу, найденному на Оркнейских островах (Северная Шотландия).
Черты животного были воссозданы судмедэкспертом с помощью 3D-печати с помощью компьютерной томографии.
Собака жила примерно в то же время, когда создавался Стоунхендж и строилась Великая пирамида Гизы в Египте. Пес был размером с большую Колли и похож на европейского серого волка.
Останки собаки обнаружены в неолитическом захоронении в северной Шотландии, которое датируется 3000 г. до н.э, но радиоуглеродное исследование показало, что собака была похоронена на 500 лет позже. Археологи считают, что позднее подзахоронение говорит о ритуальном обряде. Это позволяет предположить, что собаки имели особое значение для фермеров, которые жили вокруг древнего кургана и использовали его около 4500 лет назад.
По мнению ученых, собаки, несомненно, занимали важное место в неолитическом поселении на Оркнейских островах. Их содержали и обучали в качестве домашних животных и охранников и, возможно, в качестве пастухов овечьих отар.
«Вероятно, собаки были их символом или тотемом, возможно, они думали о себе как о людях-собаках», — отмечают исследователи.
Череп собаки был одним из 24 обнаруженных при раскопках кургана в 1901 году, также в захоронении найдены останки 8 человек. Поздние археологи обнаружили рядом с курганом поселение позднего каменного века. По мнению ученых, именно здесь и жили владельцы собаки.
В позднем неолите Оркнейские острова не были пустынными местами. По мнению археологов, здесь располагалось несколько десятков поселений.
Считается, что одомашнивание собак произошло, по крайней мере, 15 000 лет назад, а наскальные рисунки и археологические свидетельства поздних тысячелетий показывают, что их очень ценили сообщества охотников и фермеров.
Реконструкция была проведена по заказу Национального музея Шотландии и компании Historic Environment Scotland.
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