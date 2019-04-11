Ученые нашли неизвестный вид карликового древнего человека

Homo Luzonensis жил 50 000 лет назад на Филиппинах и был ростом чуть выше метра и лазил по деревьям. Открытие может изменить наши знания об эволюции.

Кости и зубы недавно описанного гоминина, названого Homo luzonensis, были найдены в пещере Кальяо на острове Лусон в азиатском архипелаге.

Возраст окаменелости около 50 000 лет (период позднего плейстоцена). Именно в это время наши собственные предки и неандертальцы распространялись по всей Европе и в Азии.

Как считают ученые из Австралийского Национального университета (АНУ), строение костей говорит о том, что древний человек предпочитал жить на деревьях, а размер зубов о его очень небольшом росте.

Как сообщают исследователи, в пещере были найдены несколько стоп и кистей рук, частично бедренная кость и зубы, по крайней мере, трех древних особей, предположительно, двух взрослых и одного несовершеннолетнего.

Ученые отметили, что зубы очень необычные, с поразительно маленькими молярами, которые похожи по размеру с зубами современного человека. При этом одна из исследованных костей стопы имела анатомию, отличную от всех других известных гомининов, включая современных людей. Кроме того у H luzonensis были пальцы, идентичные пальцам Австралопитеков (Australopiethecus), примитивного вымершего вида, который жил в Африке.

Австралопитеки последний раз ходили по земле в Африке около 2 миллионов лет назад и считаются предками группы Гомо, в которую входят и современные люди. Как сообщает издание The DailyMail, cейчас ученые решают загадку — развились ли некоторые из этих признаков как приспособления к жизни на островах, или они являются анатомическими чертами, переданными Homo luzonensis от их предков за предшествующие два миллиона лет.

Гоминины являются членами человеческого семейного древа. Сегодня остался только один вид этой группы, Homo Sapiens, к которому принадлежит каждый из живущих на Земле людей. Но 50 000 лет назад сосуществовали несколько разновидностей гоминина. Среди них были наши собственные виды, Homo Sapiens и Neanderthals, живущие в Европе и Западной Азии, и Homo floresiensis — или «хоббиты» — из Индонезии. Теперь в этот список включено новое имя — Homo luzonensis.

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