Первое фото черной дыры делалось телескопом размером с Землю

Человечество впервые сфотографировало один из самых неуловимых космических объектов, который считался невидимым по определению — черную дыру.

Четыре фотографии контуров чудовищной черной дыры, скрывающейся в центре эллиптической галактики M87, были обнародованы представителями проекта Event Horizon Telescope (EHT).

EHT — это консорциум из более чем 200 ученых, который работает уже около двух десятилетий. Это, действительно, международное мероприятие, финансирование на протяжении многих лет поступало от Национального научного фонда США и многих других организаций в разных странах мира.

Проект получил свое название от знаменитой точки невозврата черной дыры — границы, за которую ничто, даже свет, не может вырваться из-за гравитационных тисков объекта. Поэтому считалось что увидеть и сфотографировать подобные объекты невозможно. Оказалось, что это не так.

В рамках проекта были изучены две черные дыры — гигантская дыра M87, которая вмещает около 6,5 миллиарда масс Солнца Земли, и центральная черная дыра нашей галактики Млечный Путь, известная как Стрелец А*.

Оба объекта — трудные цели для фотосъемки из-за их огромного расстояния от Земли. Стрелец A * находится на расстоянии около 26 000 световых лет от нас, а черная дыра M87 находится на расстоянии 53,5 миллиона световых лет. При этом черная дыра Млечного Пути значительно уступает в размерах грандиозной М78.

«С нашей точки зрения, горизонт событий Стрельца А * настолько мал, что это равносильно тому, чтобы увидеть апельсин на Луне», — отметили астрофизики, представляя фотографии СМИ во время пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

По словам ученых, ни один телескоп на Земле не может сделать такое наблюдение, поэтому участникам команды EHT пришлось проявить творческий подход. Исследователи соединили радиотелескопы в Аризоне, Испании, Мексике, Антарктиде и других местах по всему миру, образуя виртуальный инструмент размером с Землю.

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