КНДР подтвердила учебный запуск ракетных установок

Количество испытанного оружия не названо. Фото: pixabay
Количество испытанного оружия не названо. Фото: pixabay

Под предводительством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялись учения стрельб из дальнобойных реактивных орудий, сообщают в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Пуск ракет по направлению к Японскому морю был тренировочным. Задача перед составом стояла следующая: оценить точность, ударность и эксплуатационные свойства крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.

Однако территория, где проводились боевые учения не называется, ровно как и количество зарядов, выпущенных вооруженными силами Северной Кореи.

Сам Ким Чен Ын находился во время учений в специально оборудованном наблюдательном пункте. По мнению Председателя Госсовета КНДР учения прошли успешно. Хотя, еще год назад Ким Чен Ын обещал воздерживаться от испытаний и пусков баллистических ракет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Трамп отозвал подпись под договором о торговле оружием.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
испытания ким чен ын питер ракеты северная корея спб трамп японское море
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринговое авто влетело в светофор на Арсенальной набережной
КНДР подтвердила учебный запуск ракетных установок
Известна дата чемпионского парада «Зенита» в Петербурге — 26 мая
Ляшко озвучил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Samsung анонсировал выпуск идеального смартфона
Opel врезался в столб в Тосненском районе, водитель скончался
В Ленобласти водитель Лады врезался в дерево и погиб
Медведев поздравил «Зенит» с титулом чемпиона