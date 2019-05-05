КНДР подтвердила учебный запуск ракетных установок

Под предводительством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоялись учения стрельб из дальнобойных реактивных орудий, сообщают в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Пуск ракет по направлению к Японскому морю был тренировочным. Задача перед составом стояла следующая: оценить точность, ударность и эксплуатационные свойства крупнокалиберных пусковых установок большой дальности.

Однако территория, где проводились боевые учения не называется, ровно как и количество зарядов, выпущенных вооруженными силами Северной Кореи.

Сам Ким Чен Ын находился во время учений в специально оборудованном наблюдательном пункте. По мнению Председателя Госсовета КНДР учения прошли успешно. Хотя, еще год назад Ким Чен Ын обещал воздерживаться от испытаний и пусков баллистических ракет.

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