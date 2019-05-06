Жителям Петербурга расскажут про этапы подготовки к Дню Победы

В городе уже проходит акция к Дню Победы. Ленточки можно получить 6,7 и 9 мая. Фото: https://www.theafisha.ru
В городе уже проходит акция к Дню Победы. Ленточки можно получить 6,7 и 9 мая. Фото: https://www.theafisha.ru

О торжественно-траурных мероприятиях расскажут представители комитетов Смольного.

В первый рабочий день, 6 мая, в Доме журналиста расскажут о последних этапах приготовления к главному событию мая, а также про основные мероприятия, которые пройдут в Петербурге в День Победы.

Отметим, что по традиции в праздничные дни пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов, а также праздничные концерты и акции памяти.

Про основные этапы подготовки и всех мероприятиях расскажут председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юрия Аблец, зампред комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцам начали раздавать георгиевские ленточки.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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