Жителям Петербурга расскажут про этапы подготовки к Дню Победы

О торжественно-траурных мероприятиях расскажут представители комитетов Смольного.
В первый рабочий день, 6 мая, в Доме журналиста расскажут о последних этапах приготовления к главному событию мая, а также про основные мероприятия, которые пройдут в Петербурге в День Победы.
Отметим, что по традиции в праздничные дни пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов, а также праздничные концерты и акции памяти.
Про основные этапы подготовки и всех мероприятиях расскажут председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юрия Аблец, зампред комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцам начали раздавать георгиевские ленточки.