Петербуржцам начали раздавать георгиевские ленточки

Символ Победы можно будет получить также 6 и 7 мая.

Акцию “Георгиевская ленточка” сегодня запустили в Петербурге. Участники движения “Волонтёры Победы” начали раздавать ленточки Победы возле станций метро “Адмиралтейская”, “Гостиный двор”, “Площадь Восстания”. Об этом сообщает телеканал “78”. По словам самих волонтеров, за один вечер они раздали всем желающим более 4 тысяч символов Победы.

В планах у активистов раздавать ленточки также 6 и 7 мая. Их можно будет получить возле станций метро и в крупных торговых центрах города. Всего за время акции активисты планируют вручить более 60 тысяч георгиевских лент.

Помимо этого, георгиевскую ленточку смогут получить участники торжественно-траурной церемонии на Пискаревском кладбище и акции “Бессмертный полк” в праздничный день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Параде Победы по Дворцовой проедут три уникальных кабриолета ЗИЛ.