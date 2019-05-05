В Параде Победы по Дворцовой проедут три уникальных кабриолета ЗИЛ

Парад Победы. Фото: livejournal.com
Парад Победы. Фото: livejournal.com

Кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ уже доставлены в Петербург из Москвы. На одном из них по Дворцовой будет ехать принимающий парад Герой РФ генерал-полковник Александр Журавлёв.

Вторую машину отвели командующему парадом генерал-лейтенанту Евгению Никифорову, который совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днём Победы. Третий автомобиль будет находиться в резерве. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что двигаться кабриолеты будут со скоростью 17 км/ч.

Всего на Параде петербуржцы и гости города смогут увидеть свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов. Механизированную колонну возглавит танк Т-34.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стало известно время и место салюта в День Победы в Петербурге.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
9 мая день победы парад победы
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