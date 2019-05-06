В Петербурге прошел фестиваль водных фонариков

Фестиваль фонариков проходил в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге вчера, 5 мая.

На мероприятии играла музыка, романтично горели огоньки и прошло удивительное пиротехническое шоу. Фестиваль состоялся в воскресенье, 5 мая.

Всем участникам на входе выдавали бесплатные фонарики, которые, согласно традиции, нужно пустить по пруду с горящей свечой. Кроме того, традиция гласит, что если загадить желание во время запуска фонарика, то оно обязательно должно сбыться.

На фестивале участники полюбовались чудесами пиротехнического шоу, а также играла приятная музыка.

Первое подобное мероприятие прошло в 2012 году, но в Юсуповском саду фестиваль состоялся лишь во второй раз. Отмечаться, что после завершения мероприятия, водоемы очищают от фонариков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителям Петербурга расскажут про этапы подготовки к Дню Победы.