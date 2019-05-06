Петербург назван городом с самой вкусной выпечкой

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

48% россиян считают, что в петербургских кондитерских можно купить самые вкусные булочки и пирожные.

Почти половина опрошенных россиян считает Петербург городом с самыми вкусными булочками и пирожными. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Tvil.ru.

48% респондентов отдали свой голос за петербургские кондитерские кафетерии «Север», «Буше», «Гарсон», «Булочные Вольчека» и «Жан Руа».

Также в тройку «сладких» городов вошли Ялта и Уфа — по 10% голосов.

Четвертое и пятое место разделили Сочи и Екатеринбург. За эти города проголосовало по 7% россиян.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг «трезвых» регионов России. Менее всего злоупотребляют алкоголем в Москве и Петербурге. Более всего — на Чукотке, в Магадане, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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