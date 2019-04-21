Петербург возглавил рейтинг «трезвых» регионов России

Самыми
Самыми "трезвыми" регионами России названы Петербург и Москва Фото: pixabay.com

Эксперты провели исследование, которое позволило определить самые пьющие и самые трезвые регионы России. Менее всего злоупотребляют алкоголем в Москве и Петербурге. Более всего — на Чукотке, в Магадане, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным аналитиков общественной организации «Трезвая Россия», проводивших исследование, «трезвыми» регионами можно считать Москву и Петербург. К их рядам также присоединился Юг России: несмотря на то, что он является курортом, куда съезжаются тысячи людей с целью отдохнуть.

В середину «списка трезвости» специалисты занесли регионы Северо-запада и Дальнего Востока.

Чукотка, Магадан, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ — оказались самыми «пьяными» регионами России.

По данным «ФедералПресс», рейтинг составлялся и для регионов, и для районов. В процессе исследования специалисты учитывали такие показатели, как численность населения и количество проданного алкоголя на человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на «пьяных» улицах Петербурга изъято 41 литр алкоголя и 5 баллонов закиси азота.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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