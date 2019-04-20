На «пьяных» улицах Петербурга изъято 41 литр алкоголя и 5 баллонов закиси азота

Оперативники изъяли 5 баллонов газа. Фото:
Оперативники изъяли 5 баллонов газа. Фото: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"/ ВК

В эту субботу, 20 апреля, в Санкт-Петербурге был проведен рейд по самым «пьяным» улицам города: Думской и Рубинштейна.

Там находится большое количество клубов, баров и других питейных заведений. Отчет о рейде был опубликован в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в барах нелегальный алкоголь — 41 литр, и «веселящий» газ — 5 баллонов. Данный газ является окисью азота и вдыхание его дает эффект, схожий с наркотическим. Изъятый алкоголь был разит по пластиковым канистрам, сообщает «Петербургский дневник».

Далеко не все жители Санкт-Петербурга с радостью восприняли новость о проверках. Некоторые выразили свое недовольство, написав в соцсетях о том, что оперативники мешают людям отдыхать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в отношении гендиректора “Пулково” возбудили уголовное дело.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
веселящий газ думская рубинштейна
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На «пьяных» улицах Петербурга изъято 41 литр алкоголя и 5 баллонов закиси азота
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