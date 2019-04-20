В отношении гендиректора “Пулково” возбудили уголовное дело

В воде реки нашли этанол и ацетон. Фото: Google.Maps
В воде реки нашли этанол и ацетон. Фото: Google.Maps

Главу аэропорта Санкт-Петербурга обвиняют в загрязнении реки Новая.

Гендиректора аэропорта “Пулково” Санкт-Петербурга обвинили в загрязнении реки Новая, сообщили в Северо-западном управлении СК РФ на транспорте 20 апреля.

Из сообщения СК следует, что аэропорт использовал сломанные очистные сооружения. Теперь по результатам экспертизы установлено, что в воде Новой найдены вредные вещества в экстремальном количестве.

Жители Кировского района в 2017 и 2018 году неоднократно находили в воде Новой мертвых уток и рыбу — выяснилось, что в воде ацетон и этанол.

Росприроднадзор уже выписал штраф “Пулково” Санкт-Петербурга на 200 тысяч рублей в январе. Сейчас по статье, о которой идет речь в сообщении СК РФ, гендиректор может получить штраф до 120 тысяч, обязательные или исправительные работы или — в особо экстремальных случаях — тюрьму на срок до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об иске в Арбитражный суд о загрязнении реки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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