Загородный дом Витцеля признан памятником регионального значения

Строение находится по адресу: дом 14 литера А по улице Парковой в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Председатель КГИОП Сергей Макаров распорядился включить «Загородный дом Франца Витцеля» в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.

Здание выполнено в неоклассических формах. Оно является единственным объектом культурного наследия в Канонерской части города Сестрорецка, который сохранил внешний облик без существенных изменений со времен создания.

Бывший владелец дома Франц Витцель был почетным гражданином Петербурга и являлся председателем городского правления ниточной мануфактуры. Он взял участок в аренду в 1910-х годах и отстроил двухэтажный особняк.

Сейчас здание находится в собственности Санкт-Петербурга.

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