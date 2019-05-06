Ленобласть получит федеральный грант на благоустройство

Из бюджета на реализацию проектов в этой сфере выделят 75 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Москва выделит деньги для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях уже в текущем году. Пока что не уточняется, какой именно населенный пункт получит дополнительное финансирование. От Ленинградской области в финал конкурса прошли Луга, Гатчина и Сосновый Бор. Именно они борются за 75 миллионов рублей – город, который потратит их на благоустройство, объявят в конце мая, говорится на сайте правительства региона.

Напоминаем, что конкурс проводится второй год подряд, в нем принимают участие малые города и исторические поселения, в которых проживает до 100 тысяч человек. В 2018 году победителем стал Выборг.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на общегородской субботник вышло почти четверть млн человек.