В Петербурге рассказали ужасную правду о наркотиках

За месячник волонтеры раздали порядка 6000 брошюр о вреде наркотиков. Фото: "За мир без наркотиков (СПб)"/VK

За месячник волонтеры раздали порядка 6000 брошюр о вреде наркотиков. Фото: "За мир без наркотиков (СПб)"/VK

С 1 апреля по 4 мая 2019 года в Петербурге проходил месячник по борьбе с наркотиками. Рейды, лекции, игры и концерты – только малая часть из того, что удалось сделать в эти дни.

Антинаркотический месячник в Петербурге в 2019 году проходил в десятый раз. В проведении мероприятий принимали участие администрации районов Петербурга, правоохранительные органы и общественные организации.

В ходе месячника сотрудники МВД читали лекции учащимся, а также проводили рейды с применением передвижной лаборатории для добровольного теста на наркотики. Общественные организации и социальные центры проводили уличные акции и игры и квесты. Особое внимание уделялось трафаретной рекламе наркотиков – она в последнее время, судя по обращениям на портале «Наш Санкт-Петербург», набирает обороты.

Именно борьбу с трафаретной рекламой наркотиков на тротуарах и зданиях выбрали направлением своей деятельности волонтёры общественного движения «За мир без наркотиков», сообщила Gazeta.SPb представитель движения Ганна Морозова. Так, за последний месяц волонтеры направили на сайт администрации Петербурга более 40 фото рекламы – 22 из них уже закрашены городскими службами, рассказала представитель.

«Сейчас каждый житель города может повлиять на положение дел и добиться, чтобы район, в котором он живет, стал свободен от рекламы наркотиков. Для этого нужно отправить на сайт Петербурга фото надписи и адресной таблички дома, на котором она расположена», – отметила она.

Кроме того движение провело концерт «Молодежь — за здоровое будущее». Во время него волонтеры распространили 3000 брошюр «Правда о наркотиках». Прошли опросы на знание закона о наркотиках.

Всего за месячник волонтеры движения «За мир без наркотиков» распространили более 6 000 брошюр, провели 14 просветительских бесед для 350 подростков и их родителей.

Пока же статистика говорит о том, что в Петербурге сейчас больше пропаганды наркотиков нежели сил, которые против запрещенных веществ. «Но это объяснимо, – считает руководитель движения «За мир без наркотиков» Мария Ломова, – ведь на продвижение наркотиков тратятся большие деньги, пропаганда осуществляется посредством художественных фильмов, музыки, очень сложно противостоять этому».

Ганна Морозова отмечает, что пропаганда запрещенных веществ усиливается день ото дня и говорит: «Например, 4 мая в Петербурге прошёл согласованный конопляный марш. Представители движения «За мир без наркотиков» считают, что проведение подобных мероприятий недопустимо, так как является откровенной пропагандой».

Сдаваться в борьбе с наркотиками и наркоторговцами в Петербурге нельзя ни в коем случае, объясняет Мария Ломова. Для этого нужно усиливать профилактические меры и стараться «достучаться» до подростков раньше наркоторговцев.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге подростки стали чаще умирать от наркотиков.