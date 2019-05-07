“Оружейным баронам” Петербурга огласили приговор

У обвиняемых нашли свыше 100 единиц оружия. Фото: СК Петербурга
У обвиняемых нашли свыше 100 единиц оружия. Фото: СК Петербурга

Мужчины покупали оружие в Европе и провозили через границу в Россию.

Пятерым жителям Санкт-Петербурга 7 мая огласили приговор по делу о незаконном обороте и изготовлению оружия и взрывчатки. По данным следствия, в 2015 году обвиняемые закупали оружие и затем продавали его в России. Один из обвиняемых — бывший сотрудник УФСИН, другой — бывший полицейский, сообщили Gazeta.sPb в СК Петербурга.

В Словакии в Братиславе несколько участников группы покупали оружие, а затем шпилькой деактивировали его — это позволяло им ездить по Евросоюзу без разрешения, так как оружие становилось небоевым. В Эстонии мужчины нанимали бездомных, чтобы те перенесли оружие через границу. После этого оружие попадало в Петербург, где его продавали по 100-150 тысяч за штуку участникам преступных групп, сообщили в СК Петербурга.

Всего УФСБ и ГУ МВД изъяли свыше 100 “стволов”: в основном пистолеты, но и винтовки, карабины и 19 гранат. У преступников забрали 400 грамм тротила, две шашки и другие взрывчатые вещества, сообщили в СК Петербурга.

Фото: СК Петербурга

Двое преступников заключили соглашение о сотрудничестве. Они получили 3 года и 6 месяцев и 3 года. Остальные получили около 5 лет в исправительной колонии. Лидер группы сядет на 8 лет и заплатит штраф в 350 тысяч рублей, сообщили в СК Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчина нашел ружье умершего родственника.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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