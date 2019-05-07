Шокированную сову в окружении ворон нашли в центре Петербурга

Птица не ранена и через несколько дней ее выпустят на волю.

В Петербурге молодой человек спас сову, умиравшую в окружении ворон, сообщили в группе Музей совушек «ФилоСовия» 7 мая. Некий Роман нашел уральскую неясыть в центре Петербурга и вызвал защитников животных.

Активисты сообщили, что сова не получила травм, но находилась в шоке. Ее перенесли в вольер и на следующий день она уже пришла в себя. Авторы записи в соцсети сообщили, что животные является абсолютно диким — неясно, как она вообще попала в город.

В группе сообщили, что выпустят птицу на волю, когда она поправится — приручить ее, скорее всего, не удастся.

Длиннохвостая неясыть является одной из самых крупных в своем роду. Живет преимущественно в смешанных лесах, часто кочует.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге нашли кладбище животных.